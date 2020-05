Spielberg porta a Broadway la serie tv "Smash"

Se ne parla già da tempo, ma ora è arrivata l'ufficialità: Steven Spielberg ha annunciato che "Smash", la serie televisiva da lui stesso prodotta e andata in onda su Nbc dal 2012 al 2013, sbarcherà a Broadway. L'adattamento teatrale si intitolerà "Smash: A New Musical” e sarà scritto da Bob Martin ("The Drowsy Chaperone", "The Prom") e Rick Elice ("Jersey Boys", "The Addams Family"). Marc Shaiman e Scott Wittman (precedentemente famosi per "Hairspray"), che hanno scritto le canzoni per la serie, sono ora al lavoro anche per aggiungere a quelle già conosciute altre da inserire nel musical.

Spilberg si è detto "super entusiasta i lavorare con una squadra incredibilmente creativa e con i co-produttori che iniziarono il viaggio Smash con me dieci anni fa". Il musical drama della NBC era stato ribattezzato come la versione per un pubblico adulto di "Glee" e vedeva un sontuoso cast protagonista, tra cui Debra Messing, Anjelica Houston, Katharine McPhee.



La serie in due stagioni racconta le vicende della giovane Karen (Katharine McPhee) che si trasferisce a New York dall'Iowa per seguire il suo sogno di diventare una star. Partecipa quindi ai provini di un musical sulla vita di Marilyn Monroe ma si scontra con altre attrici di maggiore esperienza.

La serie è stata sviluppata a partire dal 2009, quando Steven Spielberg presentò il progetto per un potenziale musical drama, sul quale stava già lavorando da anni, All'epoca aveva dichiarato: "Ho avuto in testa quest’idea per anni. Mi sono realmente interessato a quello che accade dietro le quinte. Nei film, so esattamente come costruire una storia e mettere insieme una produzione, mentre per me era un mistero il modo in cui avviene a teatro".