Roger Balduino, la lettera dell'ex fidanzata: "Non mi cercare quando tornerai in Italia"

"

Non mi cercare più quando tornerai in Italia

Beatriz

Roger Balduino

Estefania Bernal

L'Isola dei Famosi

", sono le parole di una donna delusa quelle dil'ex fidanzata diche gli scrive una lettera dopo che il naufrago ha iniziato una relazione cona "". Beatriz, già intervenuta durante la scorsa puntata del reality, ha dichiarato che la relazione con Roger non era conclusa, ma le parole della sua lettera non lasciano spazio a nessun dubbio per il futuro.

"Io e Beatrix non torneremo mai insieme

Honduras

Palapa

. Ho pensato a lei, ma ormai solo come amica. Non ho mai conosciuto una ragazza come Estefania", è la replica del modello che, però, non sa ancora che la sua ex ragazza è già sbarcata ine che nella puntata di lunedì 2 maggio si incontreranno proprio in