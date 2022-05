Roger Balduino incontra l'ex fidanzata: "Non ti amo, ma mi piaci ancora"

Colpo di scena a "

L'Isola dei Famosi

Beatriz

Roger

Balduino

Estefania Bernal

Non ti amo, ma mi piaci ancora

"., l'ex fidanzata disbarca sulla Palapa per chiarire il rapporto con il naufrago che, nel frattempo, ha iniziato una relazione con un'altra concorrente. "", così Roger al confronto con Beatriz che si dichiara "molto arrabbiata".

Beatriz non sarà una nuova concorrente del reality, ma resterà su Playa Accoppiada come ospite per qualche giorno per risolvere i conti in sospeso con il suo ex e, chissà, anche per creare un po' di scompiglio e capire se Roger continuerà la relazione con Estefania o farà un passo indietro. Nel frattempo, però, Estefania ha raggiunto Playa Sgamada perché la meno votata al televoto della settimana scorsa. Roger, intanto, inizia a fare chiarezza nei suoi sentimenti e dichiara: "

Non sono innamorato di Estefania

".