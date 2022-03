"L'Isola dei Famosi", le lacrime di Ilona Staller per il figlio Ludwig

Non riesce a trattenere le lacrime

Ilona Staller

Ludwig

L'Isola dei Famosi

È stata una cosa che ha segnato la nostra vita

quando parla del figlioa "". "- l'attrice racconta il periodo in cui suo figlio le è stato portato via - quando finalmente Ludwig è tornato a Roma io ero dimagrita tantissimo, sono dovuta andare da un medico perché non stavo bene".

L'attrice, che durante i primi giorni in Honduras ha sentito forte la mancanza del figlio, è stata consolata da una piccola sorpresa: un video messaggio del suo Ludwig. "

Abbiamo un bellissimo rapporto

è il più bel figlio del mondo"

- rivela Ilona - lui ha 29 anni, lavora ed è un ragazzo in gamba,, conclude.