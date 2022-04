"L'Isola dei Famosi", Clemente rischia l'eliminazione per riabbracciare Laura

Gli scambi tra

Playa Palapa

Playa Sgamada

Clemente Russo

Laura Maddaloni

non hanno favorito il ricongiungimento di. A "L'Isola dei Famosi" la coppia, che nella scorsa puntata non ha avuto alcun contatto nonostante un doppio scambio di isole, sembra soffrire molto la lontananza.

Il loro destino, però, cambia quando durante la diretta di giovedì 14 aprile

Ilary Blasi

Clemente

Laura

immunità

annuncia ala possibilità di prendere un cayuco per andare a salutare, rinunciando all'

Inizialmente titubante,

Clemente

corrente

televoto

accetta anche se non tutto va per il verso giusto. Se inizialmente il pugile deve affrontare la, che sin dai primi metri sembra condizionare la sua traversata, una volta giunto dall'altro lato deve fare i conti con la delusione di Laura, che avrebbe preferito sapere il marito al sicuro dal. Ma Clemente non ha rimpianti e prima di tornare sulla sua isola commenta: "Mi sono fatto mettere in nomination per venire a salutarti. E lo rifarei".