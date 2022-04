"L'Isola dei Famosi", Marco Melandri eliminato | Due coppie in nomination

Marco Melandri

"L'Isola dei Famosi"

Non ho fatto conoscere quello che sono

è l'eliminato della quinta puntata deal termine del televoto flash che l'ha visto misurarsi con Jovana Djordjevic e Laura Maddaloni. "Sono davvero contento perché ho fatto un percorso durissimo con me stesso e sento di non essere nel posto giusto - ha commentato il pilota, che si ritiene soddisfatto per il bagaglio di esperienza con cui torna in Italia, ma anche dispiaciuto per ciò che non è riuscito a mostrare -, con le persone che conosco so di essere una persona decisamente solare e diversa. Mi ero dato un target di due settimane, perciò va bene così".

Tra sorprese e nuovi ingressi, su

Playa Accoppiada

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Ilona Staller e Roger Balduino

i voti delle nomination ricadono su, i più votati dal gruppo, e, su cui pesa la scelta dei due leader della settimana, Gustavo e Jeremias.

"Giovedì scorso non ho capito la loro nomination, non mi è sembrata giusta - si giustifica il fratello di Belen e Cecilia - Come si dice in Argentina, Ojo por ojo, diente por diente". Ora spetta al pubblico da casa, attraverso il

televoto

, decidere quale coppia salvare.