"L'Isola dei Famosi", la sorpresa di mamma e nonna per Nicolas Vaporidis: "Sei un uomo meraviglioso"

Tempo di belle sorprese per

Nicolas Vaporidis

"L'Isola dei Famosi"

, che durante la quinta puntata deha ricevuto un videomessaggio da parte della mamma e della nonna dopo giorni difficili.

L'attore ha iniziato il reality mostrando

grande personalità

Playa Accoppiada

nella vittoria delle prime prove leader e in importanti attività come la pesca, ma si è anche scontrato più volte con altri componenti dia causa di un carattere considerato troppo introverso.

"Approfitta di questa occasione per far sì che la tua innata riservatezza si trasformi invece in qualcosa che ti faccia conoscere e apprezzare per

l'uomo meraviglioso

che sei", ha commentato la mamma nella clip mostrata durante l'appuntamento serale di lunedì 4 aprile.

attore

più rilassato

amore vero

"Purtroppo non sono uno showman ma une i miei personaggi mi permettono di raccontare quello che nella vita mi viene difficile dire - spiega Vaporidis, mostrandosi moltorispetto alle scorse puntate - Quando sono io, ci metto un po' ad aprirmi. Ma nel momento in cui lo faccio per me è amore eterno, o quantomeno è. E do molto valore ai rapporti, ho solo bisogno di tempo".