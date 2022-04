"L'Isola dei Famosi", Jeremias rifiuta il chiarimento con Vaporidis

Fin dai primi giorni la tensione tra

Nicolas Vaporidis

Jeremias Rodriguez

Playa Palapa

"L'Isola dei Famosi"

è stata all'ordine del giorno sue per questo motivo, durante l'ottava puntata de, i due sono stati chiamati nella tana dei serpenti per un faccia a faccia che però non sembra aver portato ad alcun chiarimento.

"Non è una guerra contro Jeremias, semplicemente non ci siamo affatto trovati - spiega l'attore - Continuo a ripetergli che nel gioco è un provocatore e se mettesse la sua

intelligenza a servizio di tutti

sarebbe stato molto più utile. Se fosse stato uno stupido non avrei nemmeno perso tempo a parlarci".

Decisamente diverso l'atteggiamento di Jeremias, che definisce il suo rivale un

fenomeno

nel gioco e si sottrae a qualsiasi tipo di confronto, evitando così una possibile apertura al dialogo.