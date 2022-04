Guendalina Tavassi si scaglia contro Estefania Bernal: "Mi ha sconvolto"

Guendalina Tavassi

Estefania Bernal

"L'Isola dei Famosi"

Nick

attacca. Durante la nona puntata dele due naufraghe hanno avuto un confronto dopo le polemiche vissute durante la settimana in Honduras. Al centro della discussioni le scelte nelle nomination della scorsa puntata, in particolare quella diche, votando proprio la coppia composta da Estefania e Roger, ha creato forti attriti tra Bernal e Tavassi.

Guendalina

Nick di nominarla

Estefania

ha ammesso di essere rimasta delusa da quella che considerava amica: "Non ho ancora trovato un motivo per il quale abbia potuto dire che sia stata io a chiede a, sicuramente è stata caricata da Roger e Blind. Avevano ragione Floriana e Laura quando mi dicevano che è falsa", ha spiegato. "Sono sempre più delusa e sconvolta dalle amicizie che ho avuto in quel gruppo - ha aggiunto Tavassi -, di punto in bianco ti massacrano. Eravamo in Palapa, non pensavo che votasse Estefania e Roger ma lei ha ha pensato che io avessi detto a Nick di votare loro". L'ex concorrente del "Grande Fratello" ha criticato il comportamento della modella argentina: "La considero doppiamente falsa se pensa che io abbia fatto una cosa del genere".ha replicato: "L'amicizia è un'altra cosa, perché dovrei inventare una cosa del genere?".