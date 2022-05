"L'Isola dei Famosi", Clemente Russo contro Nicolas Vaporidis: "Dopo ti faccio un c*** così in Palapa"

Dopo un mese dall'inizio del reality la tensione tra i concorrenti de "

L'Isola dei Famosi

Clemente Russo, Laura Maddaloni

Nicolas Vaporidis

Nicolas dopo ti faccio un c*** così in Palapa

Ilary Blasi

placare i toni

" inizia a farsi sentire. Durante la 13esima puntata scoppia una lite tra. Marito e moglie si scagliano contro l'attore e il pugile dichiara in diretta: "". La frase accende subito la curiosità della conduttriceche chiede spiegazioni e poi invita i concorrenti ache spesso "non sono adeguati".

"Una cosa del genere non me la aspettavo da un pugile olimpico, uno sportivo - replica Vaporidis che aggiunge - non è sportività questa e lui e la moglie non sanno stare al gioco. Laura per difenderlo mi ha detto che le ho messo le mani addosso. È una calunnia", conclude Vaporidis.