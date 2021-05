"L'Isola dei Famosi", Roberto Ciufoli penalizzato per aver infranto le regole

A "L'Isola dei Famosi" è tensione alle stelle nel gruppo degli Arrivisti, che si è visto ridurre la porzione di riso a causa di un'infrazione commessa da Roberto Ciufoli. Come mostrato durante la sedicesima puntata del reality in onda su Canale 5, il naufrago ha aspettato la notte per scavalcare la recinzione che divide i due schieramenti e ha preso dei frutti da un albero.

Un gesto che non è passato inosservato e che ha visto pesanti ripercussioni anche per gli altri concorrenti. "Se i naufraghi non vorranno condividere il riso con me, io sono pronto a digiunare per l'intera settimana", commenta Ciufoli dopo aver ammesso il suo errore.