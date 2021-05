"L'Isola dei Famosi", Brando Giorgi contro Awed: "Sei superficiale"

"Vorrei farti tanti complimenti perché per me sei davvero il miglior stratega di tutte le edizioni de "L'Isola dei Famosi", secondo me non ti interessa niente di nessuno, ti attacchi un po' alle persone per poi spostarti altrove".

Inizia con queste parole la critica mossa da Brando Giorgi nei confronti di Awed durante la sedicesima puntata del reality in onda su Canale 5. L'attore, già rientrato in Italia, non ha digerito l'atteggiamento adottato dall'influencer durante la sua permanenza in Honduras e ha approfittato del collegamento per ribadire la sua posizione.

"Ti reputi una persona educata, invece hai fatto un bello scivolone - aggiunge riferendosi a una vecchia discussione - Hai dato dello schifoso a una persona di oltre 50 anni, in maniera superficiale e senza reali motivi". Ma Awed non accetta gli attacchi e risponde provando a motivare i suoi atteggiamenti.