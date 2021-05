29 maggio 2021 14:01

"Isola dei Famosi 2021": tra sole, balletti e pesca inizia l'ultima settimana in Honduras

Per i naufraghi de "L'Isola dei Famosi 2021" sta per iniziare l'ultima settimana in Honduras. Il 7 giugno sapremo infatti chi ha vinto questa edizione del reality di Canale 5. Intanto la vita scorre abbastanza tranquilla, tra bagni di sole, battute di pesca a caccia di un po' di cibo e qualche balletto per passare il tempo in allegria.