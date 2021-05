Beatrice Marchetti lascia Cayo Paloma e diventa leader del gruppo de "L'Isola dei Famosi" 

Beatrice Marchetti ritorna in Palapa dopo essere "sopravvissuta" prima in solitaria e poi in coppia sulla spiaggia degli eliminati de "L'Isola dei Famosi". La modella non è solo la sesta finalista del gioco ma strappa anche ad Andrea Cerioli il titolo di leader. Per questo motivo la naufraga sarà immune dalle nomination.

Non è la prima volta che Marchetti mostra la sua tenacia e anche in questa occasione, nella prova leader, ha confermato tutta la sua forza e la sua determinazione. Dopo un lungo periodo su una spiaggia con un solo concorrente, Beatrice adesso dovrà integrarsi col gruppo nell'ultima settimana che la separa dalla finale del gioco.