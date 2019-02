"Isola dei Famosi", il Divino Otelma cade spinto dalla Cipriani e batte la testa: "Le sue condizioni non sono gravi"

"Le condizioni del Divino Otelma non sono preoccupanti e non ci sono gravi ferite...", così l'ufficio stampa dell'Isola dei Famosi rassicura sulla condizioni del Mago, che durante la diretta della seconda puntata del reality è caduto sbattendo la fronte. Tutto è avvenuto mentre i naufraghi erano impegnati nella Prova Ricompensa. Il Divino e Francesca Cipriani, nei panni di Polene appena sbarcati sull'Isola dovevano lanciare delle finte polpette con una grossa fionda contro delle sagome in mezzo al mare. Durante uno de tentativi del Mago, Francesca Cipriani, con foga ed energia gli ha dato un forte spintone facendolo cadere. Immediato l'intervento del medico per portare via un Otelma tutto sanguinante....