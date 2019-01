"Isola dei famosi 2019", guarda Demetra Hampton quando era la sexy "Valentina"

Tra i naufraghi della nuova edizione de "L'isola dei famosi" c'è anche un nome che ha animato i sogni di molti italiani. E' Demetra Hampton, diventata celebre in Italia nel 1989, quando diede volto (e corpo) alla Valentina di Crepax per una serie televisiva tra il giallo e l'erotico. Andata in onda su Italia 1, la serie vedeva in alcuni ruoli minori attori poi diventati celebri, come Sabrina Ferilli, Kim Rossi Stuart, Antonello Fassari e Giorgio Tirabassi. Ecco alcune immagini della Hampton al tempo della serie tv.