"Isola dei famosi", segui la finalissima in tempo reale

Ci siamo. Per "L’Isola dei Famosi", il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con Alba Parietti e Alda D'Eusanio in veste di opinioniste, è arrivato il momento della finalissima. Dopo più di due mesi in cui hanno patito la fame e la fatica, i cinque naufraghi rimasti in gioco, Sarah Altobello, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Luca Vismara, hanno abbandonato le spiagge di Cayo Paloma e sono pronti a giocarsi la vittoria.