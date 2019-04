"Isola dei famosi", si gioca la finalissima

Ci siamo. Per "L’Isola dei Famosi" è arrivato il momento della finalissima. Stasera in prima serata su Canale 5. Dopo più di due mesi in cui hanno patito la fama e la fatica fisica e psicologica, i cinque naufraghi rimasti in gioco – Sarah Altobello, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Luca Vismara - hanno abbandonato le spiagge di Cayo Paloma e sono pronti a giocarsi la vittoria in Italia, nella tradizionale cornice urbana di Milano 2.