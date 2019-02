"Isola dei Famosi", nuova puntata: ecco Jeremias e Soleil

Va in onda questa sera, in prima serata su Canale 5, la quarta puntata dell'"Isola dei Famosi", il reality condotto da Alessia Marcuzzi con gli interventi di Alba Parietti, Alda D’Eusanio e la Gialappa’s Band. Sbarcheranno sull'isola due nuovi naufraghi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Attesa per l'esito del televoto che vede protagonisti Grecia, Yuri e Sarah. Questi ultimi due sono al centro di polemiche per il comportamento sopra le righe.