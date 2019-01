"Isola dei famosi", naufragano anche Demetra Hampton, Alvin, Taylor Mega e Luca Vismara

Nuovi naufraghi de "L'Isola dei famosi" sono stati ufficializzati via social. In Honduras sono pronti a sbarcare Alvin, Demetra Hampton, Taylor Mega e Luca Vismara. Alberto Bonato (Alvin) è noto al pubblico per essere stato in passato inviato del reality, mentre Taylor è una seducente influencer nota per i flirt con Sfera Ebbasta e Tony Effe della DPG. A loro si aggiungono Luca, cantante uscito da "Amici" (che ha appena pubblicato un nuovo singolo dal titolo "Isola") e l'ex sexy Valentina (nella serie tv ispirata al fumetto di Crepax), Demetra Hampton.