"Isola dei famosi": clicca e segui in diretta la nona puntata

INIZIA LA PUNTATA

Alessia apre la nona diretta chiedendo scusa per "l'onda che ha travolto il programma, e poi rivolgendosi a Riccardo Fogli dice: "Ti chiedo scusa perchè ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova; non mi aspettavo la tua reazione, tanto da aver sottovalutato tante cose e ti chiedo scusa anche per non essere riuscita a trasmetterti il mio affetto e il mio abbraccio. Non sono così, anche se settimana scorsa sono rimasta un po' fredda e per questo ti chiedo scusa". La nostra padrona di casa è certa di una cosa: "Con il tuo comportamento mi hai insegnato davvero tanto". Il cantautore, in postazione nomination, ha avuto modo di sentire tutto e senza riuscire a trattenere le lacrime la manda un bacio volante, accompagnato da una sola parola: "grazie".



TUTTI IN NOMNATION

Per la prima volta questa sera tutti i Naufraghi andranno in nomination, ad eccezione di Kaspar e Stefano (in quanto sospesi) e di colei che vincerà la prova leader.& In studio intanto c'è Jo Squillo che, a causa di un infortunio alla caviglia, è dovuta rientrare, mentre Ghezzal ha scelto di ritirarsi, non riuscendo più a proseguire.



NUOVE ALLEANZE

Le nuove dinamiche di gruppo vedono Soleil che si è avvicinata molto a Marina e Luca, mentre Stefano e Kaspar hanno scelto di continuare a vivere in modo isolato, senza sottostare alle regole. Anche Ariadna, dal canto suo, non si è trovata in accordo con la bella leader.