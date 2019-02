In prima serata su Canale 5 va in onda la settima puntata dell'Isola dei famosi. Nel nuovo appuntamento con il reality condotto da Alessia Marcuzzi si parlerà di quello che è accaduto in settimana, dalla lite tra Marina La Rosa e Jo Squillo, all'accesso scontro tra Luca Vismara e Jeremias Rodriguez. Chi tra tra Riccardo Fogli, Luca Vismara e le sorelle Mihajlovic (Viktorija e Virginija) dovrà abbandonare le spiagge dell’Honduras?