"Isola dei famosi 2019", segui in diretta la prima puntata

Alessia inizia spiegando che i naufraghi quest'anno saranno catapultati in un "mondo di pirati", con regole in qualche modo spietate. E a proposito di spietate, introduce le nuove opinioniste di quest'anno. E poi primo collegamento con la spiaggia dell'isola dove c'è Fililppo Nardi, in veste di inviato (temporaneo...). E c'è già il primo elicottero con i primi cinque naufraghi pronti a gettarsi in mare per raggiungere la spiaggia.



I PRIMI CINQUE - Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni, Taylor Mega e Alvin sono i primi ad arrivare. L'ex cantante dei Pooh è il primo a gettarsi, senza alcuna esitazione, seguito dall'attrice di telenovelas, e dall'ex campione del mondo di judo. Completano il quintetto l'influencer e l'inviato-talpa Alvin, che nel corso della serata si scoprirà essere un naufrago finto, mandato per scoprire i primi movimenti all'interno del gruppo.



LA PRIMA PROVA - Nemmeno il tempo di arrivare sull'isola che ai primi naufraghi tocca la prima prova. Filippo spiega loro cosa dovranno fare. Ci sono cinque torri composte da vari cilindri: colpendo con un martello dovranno eliminare i cilindri senza far cadere la torre. Chi riuscirà porterà a casa il primo premio di questa edizione. Riescono a vincere solo il premio minore: una bottiglia di brodo di gallina e una scopetta.



IL SECONDO GRUPPO - Arrivano altri cinque naufraghi. Sono le sorelle Mihajlovic, l'ex calciatore Ghezzal, Aaron Nielsen e Marina La Rosa. E anche per loro, appena arrivati, è il momento della prova. Anche per loro solo il premio dalla prima torre che è un set di stuoie e un aggeggio per pulirsi le mani.



IL TERZO GRUPPO - Alcuni naufraghi non arrivano dal cielo: Sarah Altobello, Demetra Hampton e Paolo Brosio infatti vengono inquadrati mentre faticosamente si avvicinano alla spiaggia su una zattera.