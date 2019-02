"Isola dei Famosi 2019", le opinioniste difendono Yuri da Jo Squillo e Marina La Rosa: "Non fate le bacchettone"

Superata la mezzanotte, il clima all'Isola dei Famosi si scalda. Il ballo hot di Yuri con Sarah ha scatenato polemiche e secondo alcuni naufraghi lo spogliarellista si è spinto troppo oltre, simulando del sesso con la Altobello. A insistere particolarmente in merito sono Jo Squillo e Marina La Rosa: "L'idea di sottomettere così la donna non è un bell'esempio". Il ragazzo si difende, dicendo che era semplicemente un gioco e che, considerato il suo lavoro, gli viene spesso chiesto di fare uno streaptease. In studio anche Alda D'Eusanio e Alba Parietti si schierano dalla sua parte riprendendo le due concorrenti: "Non fate le bacchettone"​.