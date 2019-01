"Isola dei famosi 2019", la prima notte di ciurma e pirati

Sull'Isola dei pirati i Vip possono disporre di quattro galeotti-schiavi per i lavori più pesanti. I ragazzi sono chiusi in un recinto e possono essere "liberati" dal leader per tre ore al giorno. Il ruolo di "padrona" però non piace molto a Marina: "Gestire degli schiavi non è proprio cosa mia. Non potrò mai dare degli ordini".



Anche la ciurma si prepara per la notte e accende il fuoco, prima di affrontare le fatiche del reality. Da quest'anno, infatti, i naufraghi dovranno guadagnarsi quotidianamente il riso, spingendo una pesante ruota di legno. Sarà poi il leader a spartirlo tra i due gruppi. "Spero che Marina faccia la giusta ripartizione" si augura Ghezzal. L'ex gieffina sarà imparziale?