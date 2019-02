"Isola dei Famosi 2019", Giorgia contro Soleil: "Si è soltanto messa in mostra"

Dopo la discussione in merito alla manomissione della macchina del riso, sull'Isola dei Famosi sembra essere tornata l’armonia. Finché non si passa a parlare di Soleil Sorge, che non sembra essere ben vista da alcuni naufraghi. In particolare da Luca e Giorgia, che spiega: “Ha cercato non di conoscerci ma di mettersi in mostra”. E ricorda inoltre che un mese prima si erano conosciute ma lei ha fatto finta di niente una volta arrivata a Palapa, un comportamento che l'ha molto offesa. Le due battibeccano, poi interviene Alba Parietti: “Altro che gatta morta, questa è topa viva”, commenta riferendosi a Soleil.