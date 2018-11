La fidanzata dello chef del GfVip: "Andrea, appena esci ci sposiamo"

Parla per la prima volta Anna Tripoli , la fidanzata di Andrea Mainardi , lo chef del " Grande Fratello Vip ". "Quando Andrea mi ha comunicato di voler partecipare ero un po' perplessa - dice in esclusiva a " Spy ", in edicola venerdì 9 novembre -, non nascondo di essermi anche spaventata. Io nella vita faccio altro e non mi piace apparire, ma appoggerò sempre Andrea e le sue scelte lavorative".

Mainardi sta diventando il concorrente più “incorruttibile” della storia del reality di Canale 5: è impermeabile al fascino delle bellezze che lo circondano perché nei pensieri c'è solo la sua fidanzata, che finora non aveva mai parlato. L'imprenditrice, pur non avendo mai partecipato in studio alle dirette, sostiene il suo compagno in toto.



"Nella Casa è allegro e gioviale, ma spesso lo vedo anche avvolto nella tristezza - dice -. So per certo di mancargli e che ha bisogno di sapere che qui fuori va tutto bene. Andrea è particolarmente emotivo e non vorrebbe mai deludere chi gli vuole bene". E poi rivela che Andrea le ha chiesto la mano: "Con la complicità di una mia amica che mi ha attirata con una scusa nel cinema di Brescia, dove andavo da bambina - racconta -. Poi alla mia amica è squillato il cellulare e io sono rimasta sola davanti allo schermo, intorno a me nessuno. All'improvviso un sottofondo musicale romantico e davanti ai miei occhi è apparso il video dei momenti più belli trascorsi con Andrea. Poi, lui che si avvicina a me in lacrime, si mette in ginocchio e mi chiede di sposarlo. Io ho detto subito di sì. È stato uno dei momenti più belli della mia vita".