Grande Fratello Vip, la Spa è aperta: ecco i primi clienti al trucco

Nella Casa del Grande Fratello Vip arriva un comunicato che dice: "Vip, siete pronti a mettere in pratica tutto quello che avete appreso ieri? Sarete in grado di truccare ad arte i vostri clienti?" Il primo gruppo che può andare in magazzino per mettersi la casacca ufficiale del Grande Fratello Vip è composto da: Stefano Sala, Ivan Cattaneo e Benedetta Mazza. Le prime due clienti sono sembrate soddisfatte dal trucco realizzato dai tre Vip; Ivan tornando in Casa racconta al resto del gruppo l’esperienza in Spa. Il cantautore è convinto di aver realizzato un make up a regola d’arte mentre spiega ogni passaggio alla sua cliente. Subito dopo pranzo viene chiamato anche il secondo gruppo composto da le Donatella e Andrea che preoccupato dalla sessione di trucco che dovrà eseguire si è esercitato tutta la mattina insieme a Jane. Saranno all'altezza delle aspettative delle clienti?