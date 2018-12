Giulia Salemi e Francesco Monte, bacio fuori da un ristorante a Milano: "Siamo una coppia"

Anche fuori dalla Casa del "Grande Fratello Vip" dove è esplosa una "simpatia" particolare Giulia Salemi e Francesco Monte continuano a frequentarsi. Eccoli a Milano, per una cena con altri inquilini tra i quali Benedetta Mazza e Silvia Provvedi. Bene, dopo tante risate e qualche brindisi, Giulia e Francesco si sono baciati. La Salemi ha documentato tutto sulle sue Instagram Stories, Monte, però, non ha repostato... Intanto a Verissimo si confessano senza filtri. Giulia confida: "Io ci ho sempre creduto. Ho rispettato i suoi tempi e ora siamo sullo stesso binario, per cui speriamo che questo treno non si fermi. Appena usciti dal Grande Fratello abbiamo passato un giorno e mezzo sempre insieme e senza telecamere. Avevamo tante cose da dirci". E Francesco Monte dichiara: "Con Giulia non è più un’amicizia. Ora siamo in cammino. Bisogna vedere che incastro prenderà la nostra vita fuori dalla casa". A Silvia Toffanin, che gli chiede se creda ancora nell’amore, risponde: "Dopo l’ultima esperienza diciamo che l’amore mi mette un po’ d’ansia. Ho paura di essere deluso e di deludere, ma devo ascoltare più la pancia e meno la testa".