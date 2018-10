Gf Vip, Giulia Provvedi e l ammiratore segreto

I concorrenti del Grande Fratello Vip passano il tempo con un nuovo gioco: ognuno scrive in maniera anonima un messaggio indirizzato agli altri inquilini e lo appende con una molletta da bucato. Giulia delle Donatella apre la sua busta e dentro c'è un bel complimento: "La più sexy è Giulia Provvedi perché è la ragazza tipica che piace a me". Chi sarà l'ammiratore "segreto"? Lei non ha dubbi e va a colpo sicuro: "Grazie Fabio!". Il ragazzo prima nega, ma poi esce allo scoperto e ammette: "Ho scritto quello che penso, sono sincero". Un gesto che non è andato però giù alla gemella Silvia, preoccupata per la reazione del fidanzato a casa.