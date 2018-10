"Grande Fratello Vip", Maurizio Battista in lacrime per la figlia e per la compagna

"Sono fragile, sento troppo il distacco dalla mia famiglia. Sento che sto perdendo del tempo: mi mancano. Proverò a resistere più che posso” confessa Maurizio Battista. Per il comico questa settimana al "Grande Fratello Vip" è stata molto dura da affrontare: la lontananza dai figli e dalla compagna Alessandra si è fatta sentire, tanto che il concorrente ha pensato di abbandonare la casa.



A sorpresa riceve, però, la visita della donna che ama: tra i due scatta subito un lungo e forte abbraccio. Alessandra fin da subito ha cercato di fare forza a Maurizio: “"Stai facendo un percorso bellissimo. Stai facendo discorsi che non mi piacciono. Tu hai tante cose da dare, puoi raccontare molte cose ai giovani. Sei una persona leale, stai portando il cuore, non l'artista, rimani, fallo per me".



Parole che sono state ascoltate attentamente, tanto che Maurizio decide di rimanere nella casa e di continuare così la sua avventura al “Grande Fratello Vip”.