"Grande Fratello Vip", le lacrime in confessionale di Francesco Monte... per Cecilia Rodriguez

Invitata nella stanza dei led, Giulia Salemi viene messa di fronte a una scelta difficile: vedere Francesco Monte che piange in confessionale o leggere dei tweet che la riguardano. Senza nemmeno pensarci un attimo, la modella decide di guardare il confessionale e scoprire il perché delle lacrime di Monte: nel video lo si vede parlare solo di Cecilia Rodriguez. "Io non la riconosco, non è più la mia Cecilia. Con lei mi sono lasciato andare, mi sono aperto del tutto e ho provato qualcosa che forse molte persone non hanno mai avuto modo di provare". Giulia pensava che la seconda parte riguardasse lei ma prima di poter conoscere il suo parere Alfonso Signorini interviene, dicendo che al suo posto si "arrabbierebbe come una biscia birmana" nel sapere che i suoi pensieri sono anora per la sua ex.



L'intervento stizzisce Monte, che appena ne ha la possibilità replica: "Vorrei specificare che io mi chiamo Francesco e non questo. Ho fatto un confessionale di due ore e voi fate vedere solo l'ultima parte. Basta distorcere la realta, io piangevo per Giulia, per delle cose che lei mi ha detto". "Io giudico quello vedo - è la replica di Signorini - però secondo me sei troppo concentrato nel vivere questa esperienza aggrappandoti a ciò che gente pensa di te fuori. Sei lì per divertirti". Monte però si impunta sul trattamento ingiusto che gli è stato riservato e i suoi toni non piacciono a Signorini, che gli suggerisce di moderare la sua strafottenza e "volare basso".