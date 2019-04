Guendalina Canessa è una nuova concorrente e Francesca si infuria: “Sei un pezzo di silicone ambulante”

Al “Grande Fratello 16” è entrata una nuova concorrente: Guendalina Canessa. La donna, in realtà, aveva già partecipato al reality nel 2007 ma ora ha varcato di nuovo la porta rossa portando molto scompiglio. Infatti tra gli altri inquilini c’è anche Francesca De André con cui ha avuto in comune un fidanzato: Daniele Interrante.



Tra le due non c’è mai stato un buon rapporto e gli animi si sono scaldati in poco tempo. La prima a parlare è stata proprio Guendalina che ha fornito la sua versione della storia: “Per un piccolo periodo, pensate che cretina, a questa ragazza ho voluto bene. Intanto la signorina era l’amante, ma grazie Dio che ce la siamo tolte dalle scatole. Ora ho un rapporto pazzesco con Daniele. Tu hai fatto delle cose, ma gli uomini sposati non si toccano”.



Francesca, però, non è lasciata toccare dalle offese e ha ribattuto subito: “Come mai sei qua invece di essere a casa a fare la mamma? Per rivivere i giorni di gloria?”. Lo scontro è continuato tra gli appelli di Canessa al nuovo fidanzato della rivale: “Giorgino scappa finché sei in tempo!”, e gli insulti di Francesca: “Ma tu sei un pezzo di silicone ambulante”. A interromperle ci ha pensato Barbara d’Urso che ha cercato di portare, almeno per il momento, la calma.