"Grande Fratello 16" , Francesca, Erica e Serena finiscono... avvolte nel cellophane

Seconda missione budget per gli inquilini del Grande Fratello 16. Il comunicato dice: "Scegliete tre persone da avvolgere nel cellophane e fatale rotolare dalla porta rossa fino al giardino...10 euro per ogni coppia che arriverà in tempo al traguardo." Valentina dice: “Persone piccole, le più magre!” Vengono scelte Erica, Serena e Francesca. La De Andrè si assicura che le sue compagne se la sentano, non vuole che nessuno stia male. Le ragazze vengono incelophanate dai compagni divertiti e si da il via alla prova. Le tre vengono fatte rotolare fino al giardino e con qualche difficoltà, si supera anche il gradino della veranda.