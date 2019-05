"Grande Fratello 16", segui la settima puntata

Torna l’appuntamento con "Grande Fratello 16". La settima puntata del reality condotto da Barbara d'Urso si preannuncia ricco di novità e sorprese. Sarà un’altra serata non facile per Francesca De Andrè: si tornerà a parlare di un nuovo tradimento del compagno Giorgio Tambellini. Il tanto temuto momento del televoto rivelerà chi tra Erica, Gaetano, Micheal e Serena dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Non mancherà, infine, una nuova tornata di nomintion.