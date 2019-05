IN DIRETTA 6 maggio 2019 22:40 "Grande Fratello 16", segui la quinta puntata Chi tra Daniele, Cristian, Kikò, Serena e Mila dovrà abbandonare il gioco?

Questa sera su Canale 5 la quinta puntata del "Grande Fratello 16" regalerà sorprese e momenti spettacolari. Barbara d’Urso rivelerà a Serena Rutelli di avere per lei un’altra lettera, dopo quella scritta dalla madre biologica. Nella Casa arriverà Daniele Interrante: come risponderanno le sue ex, Francesca e Guendalina? Dopo le nomination della scorsa settimana, sapremo chi sarà eliminato tra Daniele, Cristian, Kikò, Serena e Mila.

Barbara d'Urso apre la serata con i temi che caratterizzeranno questo nuovo appuntamento serale con il reality: il flirt nato tra Kikò e Ambra dopo le dichiarazioni di Tina Cipollari, la nuova lettera per Serena Rutelli, l'ingresso di Daniele Interrante, il presunto tradimento del fidanzato di Francesca de Andrè, l'attrazione tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini.

IL TRIANGOLO NO - I rapporti tra Mila e Francesca si sono inaspriti nell'ultima settimana a causa dell'avvicinamento di entrambe a Gennaro. Ma qual è la situazione? Mila rivela: "Non sono gelosa" invece Gennaro sostiene che con la De Andrè sia nata solo una bella amicizia: "Rispetto il fatto che sia fidanzata. Non c'è nulla di romantico". Francesca è decisa: "Lo stimo molto, mi sento legata a lui, ma non c'è niente oltre all'amicizia, tanto che abbiamo parlato più volte di Giorgio e della mia storia con lui".



IL FIDANZATO DI FRANCESCA - Francesca viene invitata a raggiungere la stanza dei super led, dove le vengono mostrate alcune immagini del suo fidanzato "paparazzato" con una bionda. La De André ammette di non conoscere la ragazza e, quando scopre che la donna ha dormito con il fidanzato, in casa sua, non si trattiene: "Che schifo! A casa mia?". E aggiunge disperata: "Credevo di averne passate abbastanza nella mia vita". Tornata in Casa, scossa, raggiunge i compagni e continua a ripetere: "A casa mia? A casa mia? Ma anche se fosse un'amica, non la porti a casa mia, non esiste!".