“Grande Fratello 16”, Mila, Erica e Martina sono in nomination

Mila, Erica e Martina sono in nomination: le tre donne si sfideranno al televoto per avere l’opportunità di continuare la loro avventura all’interno della Casa del “Grande Fratello 16”. Durante il serale i concorrenti sono stati chiamati a fare il nome di due persone che secondo loro avrebbero dovuto lasciare il reality. Gli unici a non poter essere nominati sono stati Kikò, il quale è stato il più votato, e Guendalina, che in realtà è un “falso” concorrente e non starà ancora per molto all’interno della Casa.



Valentina sceglie Mila e Erica; Gianmarco e Enrico invece indicano gli stessi nomi Martina e Mila. Erica nomina Mila e di Daniele perché ha visto star male Martina per lui. A sua volta Daniele ricambia il favore e fa il nome di Erica e Mila. Gaetano indica Mila e Martina; mentre Serena fa il nome di Enrico e quello di Gennaro. I due nomi di Martina sono Gianmarco e Mila. Michael nomina Mila e Erica; Francesca, a sua volta, fa il nome di Mila e quello di Serena. Mila invece sceglie di votare Gaetano e Enrico. L'ultima nomination è quella di Gennaro che fa i nomi di Mila e Serena.