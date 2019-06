"Grande Fratello 16", la finalissima tra sorprese e colpi di scena

SIPARIO TRA MARK CALTAGIORNE E FREDDIE MERCURY - La finalissima del Gf16 si apre con una sigla particolare: Barbara d'Urso in versione Freddie Mercury. Poi parte "Dolceamaro", il nuovo singolo con Cristiano Malgioglio, che appare incappucciato. La padrona di casa annuncia ironicamente: "Abbiamo il nostro Mark Caltagirone". In realtà MC sta per Malgioglio Cristiano...

SCONTRO TRA DE ANDRE' E TAYLOR MEGA - "Francesca è quella che si arrabbia, è quella che esagera, è quella ragazza fragile che piange: questa sei tu, non te ne vergognare. Sei stata una grande concorrente di questo reality" dice Barbara alla De Andrè dopo aver notato la difficoltà di Francesca. Che subito dopo affronta vis a vis con Taylor Mega. Tra le due il confronto diventa uno scontro. "Ho cercato di trasmettere messaggi solo positivi. Ho parlato con tutti, compreso Gennaro" dice Taylor giustificando il suo atteggiamento non capito da Francesca. "Hai fatto la passerella? Ora puoi uscire, non mi interessa quello che hai da dire", è la replica. Ed è una offesa dietro l'altra, così interviene Gennaro: "Potete stringervi la mano? Basta, è ora di finirla". Ma non viene ascoltato.