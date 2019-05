“Grande Fratello 16”, Jessica Mazzoli non può rientrare nella Casa

Jessica Mazzoli, dopo aver subito un intervento di emergenza a causa di una peritonite, non può rientrare nella Casa del “Grande Fratello 16”. A dare il triste annuncio è la stessa ragazza che in collegamento con gli altri concorrenti ha detto: "Ciao ragazzi. Come sapevate sono stata isolata per più di 10 giorni perché volevo rientrare. Nonostante mi sentissi idonea, non posso proseguire il percorso. Vi mando un in bocca la lupo".