“Grande Fratello 16”, Gennaro riceve una lettera dal padre che non vede da anni

Gennaro non vede il padre da ventisette anni e il dolore per non aver potuto averlo a fianco si è fatto vivo all’interno della Casa del “Grande Fratello”. A sorpresa, il concorrente riceve una lettera dall’uomo il quale gli chiede un confronto lontano dalle telecamere e da qualsiasi contesto televisivo: l’invito è accettato dal concorrente. Inoltre, Barbara d’Urso sottolinea che l’uomo ha espresso il desiderio di non essere più citato o commentato e che quindi non si potrà più parlare dell’argomento.