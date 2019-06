“Grande Fratello 16”, Gennaro è eliminato

Il sogno di Gennaro di vincere il “Grande Fratello 16” si è spento ad un passo dal traguardo. Il concorrente al televoto con Gianmarco Onestini è stato eliminato dal pubblico. Durante la sua permanenza all’interno della Casa Gennaro ha fatto molto discutere per il rapporto che ha costruito con Francesca De André. Tra i due, malgrado lei fosse inizialmente fidanzata, si era creata una amicizia molto speciale che lentamente si è trasformata in qualcosa di più. Una volta scoperti i tradimenti del compagno Giorgio, la concorrente si è avvicinata sempre di più al coinquilino fino a quando tra i due non è scoccato un bacio. Da allora la coppia ha ufficializzato la loro relazione ed entrambi sembrano determinati a voler continuare questo rapporto speciale anche fuori dalla Casa.