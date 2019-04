"Grande Fratello 16": per Gaetano e Gennaro è tempo di confidenze tra uomini

Passata ormai la terza puntata del "Grande Fratello 16", Gaetano e Gennaro si ritrovano in giardino per fare due chiacchiere e confidarsi. Il primo suggerisce al suo amico di smettere di "flirtare" con Erica. Parlano infatti della discussione avuta con la ragazza e di quanto lei si sia offesa perché pensava ci fosse un interesse da parte del bel napoletano. Gaetano insiste: "Quelle come lei... capisci a me... occhio".