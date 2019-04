“Grande Fratello 16”, Francesca De André entra nella casa senza la sorella

Francesca e Fabrizia De André dovevano entrare nella casa del “Grande Fratello 16” insieme, ma una delle due ha cambiato idea. La maggiore delle sorelle ha, infatti, deciso di rimanere vicino al figlio nato nel 2018 e ha spiegato: “Ho vissuto momenti di preoccupazione, ma non per la diffida di mio padre. Io non riesco a stare lontana dal mio bambino e sono costretta a rinunciare. Mi dispiace”. Fabrizia, però, non ha mancato di sottolineare che la sorella, invece, entrerà nella casa e che per lei sarà un’opportunità unica.