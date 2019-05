NESSUN INTERESSE MENTALE 9 maggio 2019 10:41 "Grande Fratello 16", Erica sedotta e abbandonata da Gaetano Il bel tenebroso confida a Martina di volersi allontanare dalla toscana

Nella Casa del "Grande Fratello 16" l'avvicinamento tra Gaetano ed Erica è già finito. Il ragazzo si confida con Martina, ammettendo di aver baciato la sensuale toscana ma di non voler andare avanti con lei per la mancanza di un feeling mentale. "Dopo le devo parlare, non voglio farla rimanere male!" dice lui. D'accordo anche la ragazza di Terni: "Meglio una brutta verità che un bella bugia".

Gaetano è un latin lover per natura e anche con Erica si è divertito a stuzzicarla, per poi tirarsi indietro. "Ieri sera ci siamo baciati, io sono partito in quarta mentre lei era un po' più fredda. Dovevo tastare il terreno, ma non c'è un intesa mentale con lei" ha raccontato. "E' normale che lei si aspetti qualcosa dopo un bacio. Perché farlo se poi non c'è un reale interesse? Anch'io mi arrabbierei, l'hai illusa. Qualunque donna qui inizia qualcosa perché poi vuole andare avanti anche fuori. Non devi fare così" lo rimprovera Martina.