E CI SCAPPA ANCHE UNA LITE FURIBONDA 10 maggio 2019 10:54 "Grande Fratello 16", è crisi tra Martina e Daniele: "Lei è immatura, non voglio fare il babysitter" E tra i due ci scappa anche una lite furibonda: "Con lei non ci parlo più" dice il bel veronese

C'è aria di crisi nella Casa del "Grande Fratello 16" e i protagonisti questa volta sono Martina e Daniele. Negli ultimi giorni il bel veronese e la ragazza dal cuore di latta sembrano aver perso la passione dei primi giorni. Della ragazza il fisicato concorrente lamenta una marcata immaturità: "Non voglio fare il babysitter" confida a Guendalina in camera da letto. Poi in cucina davanti a tutti i due inscenano una furibonda litigata: "Tu ti fai grosso perchè hai 30 anni", urla Martina.

Daniele sembra davvero irritato e conclude la discussione promettendo davanti a tutti: "Con lei non ci parlo più".



Poche ore prima, parlando con Guendalina, aveva sottolineato come gli atteggiamenti di Martina fossero davvero poco maturi: “Ho bisogno di una persona matura vicina, vivo da solo, ho una vita da gestire, non posso vivere solo di tenerezze e capire sempre gli altri”.



Guendalina, vedendo il compagno d’avventura alterato, lo aveva confortato dicendo “Io ho provato a parlare per farla ragionare ma poi sei arrivato tu”, rivelando di aver tentato di spronare la giovane coinquilina a non accelerare i tempi e di cambiare atteggiamento verso il fisicato giovane.



Infine Daniele, visibilmente provato, aveva detto “Non voglio illuderla” e aveva aggiunto: “Io non le dico cosa deve fare perché voglio vedere come si comporta”, ammettendo di dare molta importanza agli atteggiamenti e modi di interagie di Martina per conoscerla meglio.