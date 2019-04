LA PRIMA PUNTATA 8 aprile 2019 01:23 "Grande Fratello 16" apre i battenti: Angela è la prima eliminata Al via la 16esima edizione del reality di Canale 5 condotto da Barbara dʼUrso con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi: Audrey al televoto con Erica

La famosa Porta Rossa del "Grande Fratello" si è riaperta. Barbara d'Urso, elegantissima, ha dato il via alla 16esima edizione affiancata da Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio che ha portato la sua ironia, a partire dal look (con tanto di Kilt). Tanti i concorrenti curiosi, famosi e non. Alcuni annunciati, altri a sorpresa come la "ragazza dal cuore di latta" cantata da Irama a Sanremo. La prima eliminata è Angela. Audrey va invece al televoto con Erica.

"Grande Fratello 16", le emozioni della prima puntata 1 di 14 Dal suo blog ufficiale 2 di 14 Dal suo blog ufficiale 3 di 14 Dal suo blog ufficiale 4 di 14 Dal suo blog ufficiale 5 di 14 Dal suo blog ufficiale 6 di 14 Dal suo blog ufficiale 7 di 14 Dal suo blog ufficiale 8 di 14 Dal suo blog ufficiale 9 di 14 Dal suo blog ufficiale 10 di 14 Dal suo blog ufficiale 11 di 14 Dal suo blog ufficiale 12 di 14 Dal suo blog ufficiale 13 di 14 Dal suo blog ufficiale 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

TUTTI IN PISCINA, GENNARO E' IL PRIMO CONCORRENTE - Il Grande Fratello parte con i ragazzi in piscina, c'è una festa. Ma solo uno di loro entrerà nella famosa Casa più spiata d'Italia. Cristiano Malgioglio appare in accappatoio rosa con delle piume di struzzo. Viene freezato e interviene l'altra opinionista Iva Zanicchi a recuperarlo e finalmente i due si allontanano per entrare in studio. Barbara d'Urso chiede ai ragazzi che anno il braccialetto giallo e le collane con i fiori di lasciare il party. Rimangono due uomini e due donne a bordo piscina. Vengono allontanate le donne. Restano due uomini. Il primo concorrente del Gf è il muscoloso Gennaro. Napoletano, single, fa il modello ed è un ex di Lory del Santo.

IVANA ICARDI E KIKO' NALLI E VALENTINA VIGNALI NELLA CASA - Ivana Icardi, la sorella del famoso calciatore interista, entra nella Casa. La ragazza è molto emozionata e raggiunge Gennaro. Poi è il turno di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari che cerca l'amore. "Non sarò facilissimo, credo ancora nei valori, se c'è qualcuna di interessante io mi ci butto", dice. Altissima, arriva anche Valentina Vignali, cestista e modella con due milioni di follower su Instagram: "Ho una personalità ingombrante, state attenti". Si scopre che la sportiva è stata anche tradita, ha un fidanzato da un mese e promette scintille.

MALGIOGLIO CON IL KILT - Cristiano Malgiolgio non smette mai di stupire. Si presta alò gioco e regala uno show divertente. Prima in accappatoio rosa, poi si presenta in studio con il Kilt. Elegantissimo dà vita con Iva e Barbara a un siparietto divertente. Le due signore gli chiedono cosa si nasconde sotto il Kilt, e la risposta non si fa attendere: "Frutta e verdura". In studio esplode una risata collettiva.

ENTRA JESSICA MAZZOLI, EX DI MORGAN - Jessica viene da Olbia, ha 27 anni, ha una figlia Lara avuta con Morgan dopo l'esperienza a X Factor. "Vorrei che uscisse Jessica, che non ha a che fare con Morgan. E' belo brillare di luce propria", dice. "Lara sta bene, l'ho lasciata in ottime mani", prosegue. A Jessica vengono mostrati gli articoli di giornale e quelli usciti sul web in cui lui A "Live non è la d'Urso" ha detto di essere stato "incastrato". "Lara è frutto di un amore, è stata cercata da entrambi - risponde la Mazzoli - se si è pentito di avere avuto un figlio con me non deve permettersi di sputare così sulla bambina, alla quel non farò mai vedere quella intervista".

GAETANO NELLA CASA - Gaetano è napoletano ma vive a Milano: "Sono bello, egocentrico, ho uno sguardo forte, le donne non riescono a resistere al mio sguardo per 15 secondi... ho un carattere complicato, nella mia vita ho solo un amico: me stesso. Le donne sono la cosa più bella della vita. Dicono che somiglio a Raoul Bova, Gabriel Garko e Scamarcio, ma io sono io". Malgioglio dice la sua: "Per me questo ragazzo appartiene a quella categoria dei ragazzi belli che non ballano".

IMPARATO, EX DI "IO CANTO" - "Non sono rifatto, se pensate al ragazzino di Io Canto dovete ricredervi", spiega deciso Cristina Imparato, ex bambino prodigio famoso per aver vinto la prima edizione di "Io Canto" condotto da Gerry Scotti. . "Ho voglia di rinascere - giura - mi emoziono, è la prima volta che sono solo, senza mamma e senza nonna. Alla mia nonna dico di sostenermi, di guardarmi, non la voglio vedere piangere.

MARTINA ED ENRICO CE L'HANNO FATTA - La scelta era tra quattro, ma alla fine è Martina a farcela. E' la più piccola della casa. Arriva da Terni: "Sono sfigata in amore, ho un pacemaker da quando ho 12 anni. Questa estate ho conosciuto un ragazzo che mi ha dedicato una canzone: era Irama che ha scritto per me "La ragazza con il cuore di latta" che ha presentato a Sanremo". Poi Barbara fa un scherzo, saluta Enrico e gli dice che non è stato scelto, ma mentre il ragazzo va via gli viene comunicato che è ufficialmente un concorrente. E' veneto ed molto simpatico. Contarin entra nell'inquietante casa della Baronessa D'Urseinstein...

MILA TRADITA DA ALEX BELLI - Mila Suarez, bellissima modella marocchina, era fidanzata con Alex Belli: "Sognavamo un matrimonio e dei bambini, lui mi ha tradito, oggi è fidanzato con quella con cui mi ha tradito. Entro nella casa con il cuore libero ma ancora spezzato". Belli però nega di averla tradita: "E' bipolare, non le ho mai fatto nulla di male. Fattene una ragione, fatti la tua vita". "Si deve vergognare", è la risposta.

GIANMARCO ONESTINI - Nella casa arriva anche una vecchia conoscenza del Gf. Gianmarco Onestini, fratello di Luca, nel 2017 entrò nella casa del GFVip per comunicare al fratello il tradimento della sua fidanzata di allora Soleil. Iva Zanicchi non riesce a trattenere la battuta: "Lo preferisco mezzo nudo, spogliati".

SERENA, LA FIGLIA DI RUTELLI - Serena è figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, è stata adottata a sette anni e fa l'estetista. Il suo più grande sogno è partecipare al Grande Fratello. Adesso è dentro la Casa. "Ho due genitori secchioni - racconta - io no, infatti faccio l'estetista. Mio padre è coccolone, mia madre invece è bacchettona. Stavolta si sono rassegnati e mi hanno fatto partecipare". Barbara d'Urso puntualizza: "Ha fatto un provino come tutti gli altri ed è stata presa perché ci è piaciuta". Quando la ragazza entra nella casa Iva fa una piccola gaffe e rivela a tutti che Serena è la foglia di Rutelli e della Palombelli: "Ecco ho fatto come la Venier...".

CAMPING CARMELITA - Barbara d'Urso svela un altro ambiente della Casa: il Camping Carmelita. Con i quattro ragazzi che in questi giorni hanno vissuto nel Casale di #GF16: Angela, Erica, Daniele e Audrey. Arriva il momento di aprire due buste che contengono due diverse comunicazioni: la prima è per Daniele: "Il Grande Fratello ha deciso che a partire da ora tu sei ufficialmente un concorrente del reality". La seconda busta invece: "Daniele, devi scegliere chi tra Angela, Audrey e Erica deve andare subito al televoto". Il ragazzo fa il nome di Erica: "Tra tutte è quella che ho capito di meno". Questa decisione permette a Audrey e Angela di entrare di diritto nella Casa, mentre il ragazzo e Erica devono rimanere nel Camping Carmelita.

AMBRA LA PROF - "Sono una prof tutta di un pezzo, molto serie e pignola", dice Ambra. "E' una bacchettona che fa innamorare gli studenti", interviene Barbara. E' una nuova concorrente del Gf: "Sono siciliana e ho 33 anni, nel tempo libero faccio la modella, sono appassionata di storia antica, greca e latina. Sono single, dopo una lunga storia e credo nell'oggi".

MICHAEL TERLIZZI - Michael Terlizzi è figlio di Franco diventato sex symbol per merito di Vladimir Luxuria. "Non mi sono mai innamorato, Gf aiutami - racconta - sono laureato in Filosofia, sono molto emozionato. Spero che mio padre non spenga la tv".

LE NOMINATION: FUORI ANGELA - E' tempo di nomination. A votare saranno solo i sette uomini della Casa e dovranno fare un nome tra Angela e Audrey. Un filmato mostra chi sono le due ragazze: la prima una simpatica aspirante speaker radiofonica, la seconda una valdostana trapiantata a Ibiza. La prima eliminata è Angela. Ma non è finita qui: Audrey scopre di dover andare al televoto con Erica, nominata invece da Daniele.

LEMME CONTRO MALGIOGLIO - "Sei una polpettina con i ciuffo - attacca Lemme - mi hai anche copiato il look". Cristiano sui difende: "Non me ne frega niente, sono uno degli uomini più imitati d'italia". Il dietologo prende subito di mira Malgioglio, facendogli una diagnosi a occhio e a distanza. L'artista non ci sta e inizia a rispondergli a tono. Poi è il turno di Iva Zanicchi: "E' stata una delle prime ma è stata espulsa, è dimagrita 4 chili ma mangiava le caramelle". La Zanicchi ammette: "E' vero, sono stata la prima. Ma non sono stata obbediente".