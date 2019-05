Maria De Filippi: "18 anni fa nasceva "Amici"... sempre dalla parte dei ragazzi"

"Diciotto anni fa è nato 'Amici'. E da 18 anni questo programma prova a dare voce ai sogni dei tanti ragazzi che vogliono fare del canto e del ballo il loro mestiere". Maria De Flippi ricorda con orgoglio i tanti giovani talenti che hanno partecipato al suo show fino ad ora: "In 18 anni i palazzetti si sono riempiti, i teatri hanno aperto i loro sipari, le persone hanno comprato la loro musica... e non solo in Italia. Le compagnie di ballo li hanno accolti a braccia aperte, registi importanti li hanno voluti protagonisti. Siamo orgogliosi di tutti loro e siamo orgogliosi che “Amici” sia stato il primo palcoscenico che ha messo in luce il loro talento e quello che ci auguriamo è di riuscire a stare sempre dalla parte dei ragazzi".