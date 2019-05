"Amici 18", appuntamento con la finalissima

Sabato 25 maggio appuntamento con Maria De Filippi e la finalissima della 18esima edizione del talent show "Amici". Il tenore Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angi e i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo sono i quattro finalisti. Solo uno di loro vincerà: in palio la coppa trofeo e un premio del valore di 150 mila Euro in gettoni d’oro. A decretare il vincitore, il pubblico a casa che vota il proprio preferito. Nella serata verrà assegnato anche il premio di categoria, del valore di 50mila euro in gettoni d’oro. Sul palco tornerà il cantautore Irama che consegnerà la coppa al vincitore e presenterà il suo nuovo inedito “Arrogante”. Il parterre in studio è ancora una volta molto speciale. Oltre a Loredana Bertè siedono al suo fianco Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Immancabile l’incursione comica di Pio e Amedeo.