"Amici 17", Maria De Filippi si commuove nel ricordare la madre

Durante la finale di “Amici 17”, Geppi Cucciari ha intervistato a lungo Maria De Filippi. Una chiacchierata tra amiche che si è trasformata in un momento di commozione con tanto di lacrime per la conduttrice nel ricordare la madre.



Geppi Cucciari inizia a domandare a Maria dei suoi studi: “Mi sono laureata con 110 e lode con una tesi a metà tra Diritto pubblico e Scienze delle finanze”. La conduttrice ha, però, voluto aggiungere scherzosamente: “Però guarda che al liceo copiavo”.



Spaziando dall’amore per gli animali alle lezioni di crossfit l’intervista è continuata fino ad arrivare al: “Cosa c’è di pesante nella tua vita?”. Maria De Filippi ha aspettato qualche secondo prima di rispondere: “Poco, io ho una vita molto fortunata”. Una replica sincera che il pubblico ha accolto con un lungo applauso.



Il momento della commozione, però doveva ancora arrivare. Geppi Cucciari ha, infatti, chiesto alla conduttrice del suo rapporto con la madre e lei, trattenendo qualche lacrima e con la voce rotta dall’emozione, ha risposto: “Mia madre per me è stata una figura importantissima nella vita e non c’è giorno in cui non ci pensi nemmeno una volta”. Una frase ricca di amore e di sincerità che ha mostrato al pubblico una Maria De Filippi quasi inedita.