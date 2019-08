Renato Pozzetto vittima di "Scherzi a Parte": la gita sul lago è indimenticabile

"Scherzi a Parte" non guarda in faccia nessuno quando si tratta di cercare vittime per i propri scherzi. Fra i tanti, anche Renato Pozzetto è cascato nella trappola: convinto di godersi una tranquilla traversata sul lago, non poteva sapere che si sarebbe trovato dei compagni di viaggio piuttosto particolari. Fin dalla partenza, quella che doveva essere una gita tranquilla si è trasformata ben presto in una giornata che probabilmente il comico e attore ricorda ancora oggi, soprattutto perché alla fine ha deciso di tuffarsi in acqua per sfuggire alla situazione. Per sua fortuna, era tutta una trovata goliardica del programma.